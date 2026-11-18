Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро подешевел сразу на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.11.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 45,34 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,85 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,32 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,75/ 45,97 Евро 50,50/ 50,90 Злотый 11,45/ 11,63

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,15/ 45,85 49,65/50,65 11,20/ 11,60 Ощадбанк 45,30/ 45,90 49,70/50,70 11,20/ 11,60 ПУМБ 45,30/ 45,90 49,90/ 50,60 11,20/ 11,60 Укргазбанк 45,30/ 45,90 49,70/50,70 11,20/ 11,60 Райффайзен 45,00/45,85 49,50/50,50

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.