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Курс валют на 18 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро подешевел сразу на тринадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.11.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,34 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,85 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,32 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,75/ 45,97
|Евро
|50,50/ 50,90
|Злотый
|11,45/ 11,63
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,15/ 45,85
|49,65/50,65
|11,20/ 11,60
|Ощадбанк
|45,30/ 45,90
|49,70/50,70
|11,20/ 11,60
|ПУМБ
|45,30/ 45,90
|49,90/ 50,60
|11,20/ 11,60
|Укргазбанк
|45,30/ 45,90
|49,70/50,70
|11,20/ 11,60
|Райффайзен
|45,00/45,85
|49,50/50,50
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.