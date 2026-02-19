- Категория
Курс валют на 19 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, в то же время евро подорожало сразу на девять копеек, установив новый исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.02.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,29 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,26 грн (+9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,15 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,20/43,30
|Евро
|51,35/51,52
|Злотый
|12,17/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,87/43,47
|50,55/51,55
|Ощадбанк
|43,05/43,60
|51,00/51,75
|12,55/12,90
|ПУМБ
|43,00/ 43,60
|50,90/51,60
|12,50/12,95
|Укргазбанк
|43,05/43,60
|51,00/51,75
|12,55/12,90
|Райффайзен
|43,10/ 43,45
|50,80/ 51,45
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.