Курс валют на 19 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова снизился, в то же время евро подешевело на двенадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.03.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,90 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,52 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,84 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,15/44,30
|Евро
|51,00/51,25
|Злотый
|11,95/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,60/44,20
|50,05/51,05
|Ощадбанк
|43,75/ 44,35
|50,40/51,25
|11,80/12,30
|ПУМБ
|43,70/ 44,30
|50,40/51,10
|11,00/12,40
|Укргазбанк
|43,75/ 44,35
|50,35/51,20
|11,80/12,30
|Райффайзен
|43,70/ 44,18
|50,20/51,00
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность.