Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 19 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, гривна
НБУ установил официальный курс на среду / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а курс евро не изменился.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.11.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,09 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,79 грн (-0 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,49 грн (-6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,10/42,19
Евро 48,95/49,10
Злотый 11,50/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,65/42,25 48,15/49,15 11,40/11,70
Ощадбанк 41,95/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80
ПУМБ 41,80/42,40 48,60/49,30 11,50/11,90
Укргазбанк 41,95/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80
Райффайзен 41,90/42,25 48,40/49,05 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько