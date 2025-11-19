- Категорія
Курс валют на 19 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а курс євро не змінився.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.11.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 42,09 грн (+3 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,79 грн (-0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,49 грн (-6 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,10/42,19
|Євро
|48,95/49,10
|Злотий
|11,50/11,60
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,65/42,25
|48,15/49,15
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|41,95/42,35
|48,55/49,30
|11,40/11,80
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,60/49,30
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|41,95/42,35
|48,55/49,30
|11,40/11,80
|Райффайзен
|41,90/42,25
|48,40/49,05
|11,30/11,70
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.