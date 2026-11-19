Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четырнадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.11.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 45,20 грн (-14 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,57 грн (-28 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,23 грн (-9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,55/ 45,74 Евро 50,23/ 50,59 Злотый 11,37/ 11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,05/ 45,70 49,40/50,40 11,20/ 11,60 Ощадбанк 45,20/ 45,80 49,70/50,40 11,20/ 11,60 ПУМБ 45,20/ 45,80 49,70/ 50,40 11,20/ 11,60 Укргазбанк 45,20/ 45,80 49,70/50,40 11,20/ 11,60 Райффайзен 44,90/45,65 49,10/50,10

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.