Курс валют на 19 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова вырос, а евро подорожал еще на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.09.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,25 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,79 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,46 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,15/41,22 Евро 48,55/48,80 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,83/41,45 48,15/49,15 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,45 48,45/49,20 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,50/49,20 11,10/11,45 Укргазбанк 41,05/41,45 48,45/49,20 11,05/11,60 Райффайзен 40,96/41,26 48,50/49,74 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.