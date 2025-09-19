- Категория
Курс валют на 19 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова вырос, а евро подорожал еще на две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.09.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,25 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,79 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,46 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,15/41,22
|Евро
|48,55/48,80
|Злотый
|11,35/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,83/41,45
|48,15/49,15
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,45
|48,45/49,20
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,50/49,20
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,05/41,45
|48,45/49,20
|11,05/11,60
|Райффайзен
|40,96/41,26
|48,50/49,74
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.