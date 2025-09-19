Курс валют на 19 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знову зріс, а євро подорожчало ще на дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.09.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,25 грн (+6 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,79 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,46 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,15/41,22 Євро 48,55/48,80 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,83/41,45 48,15/49,15 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,45 48,45/49,20 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,50/49,20 11,10/11,45 Укргазбанк 41,05/41,45 48,45/49,20 11,05/11,60 Райффайзен 40,96/41,26 48,50/49,74 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.