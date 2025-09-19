- Категорія
Курс валют на 19 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знову зріс, а євро подорожчало ще на дві копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.09.2025 (п'ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,25 грн (+6 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,79 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,46 грн (-1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,15/41,22
|Євро
|48,55/48,80
|Злотий
|11,35/11,45
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 18 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,83/41,45
|48,15/49,15
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,45
|48,45/49,20
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,50/49,20
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,05/41,45
|48,45/49,20
|11,05/11,60
|Райффайзен
|40,96/41,26
|48,50/49,74
|11,10/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.