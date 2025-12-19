- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 20-21 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20-21 декабря (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 19 декабря.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,34 грн.
Курс евро
- 1 евро – 49,59 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,79 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,24/42,32
|Евро
|49,65/49,85
|Злотый
|11,78/11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,82/42,42
|48,80/49,80
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|42,10/42,60
|49,40/50,05
|11,60/11,90
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,40/50,10
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,60
|49,40/50,05
|11,60/11,90
|Райффайзен
|41,90/42,40
|49,20/49,68
|11,50/11,80
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.