Курс валют на 20-21 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20-21 декабря (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 19 декабря.

Курс доллара

1 доллар США – 42,34 грн.

Курс евро

1 евро – 49,59 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,79 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,24/42,32 Евро 49,65/49,85 Злотый 11,78/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,82/42,42 48,80/49,80 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,60 49,40/50,05 11,60/11,90 ПУМБ 42,10/42,70 49,40/50,10 11,60/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,40/50,05 11,60/11,90 Райффайзен 41,90/42,40 49,20/49,68 11,50/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.