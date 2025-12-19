- Категорія
Курс валют на 20-21 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20-21 грудня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 19 грудня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,34 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,59 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,79 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,24/42,32
|Євро
|49,65/49,85
|Злотий
|11,78/11,85
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,82/42,42
|48,80/49,80
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|42,10/42,60
|49,40/50,05
|11,60/11,90
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,40/50,10
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,60
|49,40/50,05
|11,60/11,90
|Райффайзен
|41,90/42,40
|49,20/49,68
|11,50/11,80
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.