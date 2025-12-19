Курс валют на 20-21 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20-21 грудня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 19 грудня.

Курс долара

1 долар США – 42,34 грн.

Курс євро

1 євро – 49,59 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,79 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,24/42,32 Євро 49,65/49,85 Злотий 11,78/11,85

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,82/42,42 48,80/49,80 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,60 49,40/50,05 11,60/11,90 ПУМБ 42,10/42,70 49,40/50,10 11,60/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,40/50,05 11,60/11,90 Райффайзен 41,90/42,40 49,20/49,68 11,50/11,80

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.