Курс валют на 20 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 25 копеек, в то же время евро подорожало на 35 копеек, установив новый исторический максимум в третий раз за неделю.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.04.2026 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,64 грн (+25 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,77 грн (+35 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,23 грн (+11 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,80/43,95
|Евро
|51,60/51,95
|Злотый
|12,02/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,58/44,18
|51,65/52,75
|Ощадбанк
|43,40/ 44,10
|51,60/52,80
|12,30/12,90
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|51,60/52,90
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|43,40/ 44,10
|51,60/52,80
|12,30/12,90
|Райффайзен
|43,85/ 44,29
|51,20/52,65
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.