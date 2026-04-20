Курс валют на 20 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 25 копеек, в то же время евро подорожало на 35 копеек, установив новый исторический максимум в третий раз за неделю.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.04.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,64 грн (+25 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,77 грн (+35 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,23 грн (+11 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,80/43,95 Евро 51,60/51,95 Злотый 12,02/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,58/44,18 51,65/52,75 Ощадбанк 43,40/ 44,10 51,60/52,80 12,30/12,90 ПУМБ 43,50/ 44,10 51,60/52,90 12,30/12,90 Укргазбанк 43,40/ 44,10 51,60/52,80 12,30/12,90 Райффайзен 43,85/ 44,29 51,20/52,65

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.