Курс валют на 20 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова начал укрепляться, в то же время евро подешевел на две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.03.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,96 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,50 грн (-2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,84 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,05/44,20
|Евро
|50,90/51,15
|Злотый
|11,90/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,55/44,15
|50,00/51,00
|Ощадбанк
|43,70/ 44,35
|50,35/51,15
|11,80/12,30
|ПУМБ
|43,70/ 44,30
|50,40/51,10
|11,00/12,40
|Укргазбанк
|43,70/ 44,35
|50,35/51,15
|11,80/12,30
|Райффайзен
|43,55/ 44,10
|50,00/51,00
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .