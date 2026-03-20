Курс валют на 20 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова начал укрепляться, в то же время евро подешевел на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.03.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,96 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,50 грн (-2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,84 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,05/44,20 Евро 50,90/51,15 Злотый 11,90/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,55/44,15 50,00/51,00 Ощадбанк 43,70/ 44,35 50,35/51,15 11,80/12,30 ПУМБ 43,70/ 44,30 50,40/51,10 11,00/12,40 Укргазбанк 43,70/ 44,35 50,35/51,15 11,80/12,30 Райффайзен 43,55/ 44,10 50,00/51,00

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .