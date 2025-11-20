Курс валют на 20 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, в то же время евро подешевел на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.11.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,09 грн (+0 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,73 грн (-6 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,53 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,12/42,19 Евро 48,85/49,05 Злотый 11,50/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,65/42,25 48,07/49,07 11,40/11,70 Ощадбанк 41,95/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80 ПУМБ 41,90/42,50 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 41,95/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80 Райффайзен 41,92/42,27 48,40/48,89 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.