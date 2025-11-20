Запланована подія 2

Курс валют на 20 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні не змінився, водночас євро подешевшало на шість копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.11.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,09 грн (+0 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,73 грн (-6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,53 грн (+4 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,12/42,19
Євро 48,85/49,05
Злотий 11,50/11,60

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,65/42,25 48,07/49,07 11,40/11,70
Ощадбанк 41,95/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80
ПУМБ 41,90/42,50 48,60/49,30 11,50/11,90
Укргазбанк 41,95/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80
Райффайзен 41,92/42,27 48,40/48,89 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько