Курс валют на 21 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать семь копеек, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.08.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,61 грн (-9 коп.).

Курс евро

1 евро – 52,13 грн (+27 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,06 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,40/ 44,96 Евро 51,75/ 52,51 Злотый 11,731/ 12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,20/44,80 51,55/ 52,55 11,75/ 12,20 Ощадбанк 44,30/ 44,90 51,80/ 52,60 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,90/52,60 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,30/ 44,90 51,90/ 52,60 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,40/44,85 51,60/52,48

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.