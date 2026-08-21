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Курс валют на 21 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил курс доллара на 21 августа / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать семь копеек, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.08.2026 ( пятница ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,61 грн (-9 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 52,13 грн (+27 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,06 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,40/ 44,96
Евро 51,75/ 52,51
Злотый 11,731/ 12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,20/44,80 51,55/ 52,55 11,75/ 12,20
Ощадбанк 44,30/ 44,90 51,80/ 52,60 11,80/ 12,20
ПУМБ 44,30/ 44,90 51,90/52,60 11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,30/ 44,90 51,90/ 52,60 11,80/ 12,20
Райффайзен 44,40/44,85 51,60/52,48

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько

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