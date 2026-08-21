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Курс валют на 21 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать семь копеек, установив новый исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.08.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,61 грн (-9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 52,13 грн (+27 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,06 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,40/ 44,96
|Евро
|51,75/ 52,51
|Злотый
|11,731/ 12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,20/44,80
|51,55/ 52,55
|11,75/ 12,20
|Ощадбанк
|44,30/ 44,90
|51,80/ 52,60
|11,80/ 12,20
|ПУМБ
|44,30/ 44,90
|51,90/52,60
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,30/ 44,90
|51,90/ 52,60
|11,80/ 12,20
|Райффайзен
|44,40/44,85
|51,60/52,48
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.