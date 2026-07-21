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Курс валют на 21 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало тоже на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.07.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,70 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,09 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,63/44,74
|Евро
|51,20/51,38
|Злотый
|11,73/11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,40/44,90
|50,45/51,45
|Ощадбанк
|44,45/44,95
|50,95/51,65
|11,50/12,20
|ПУМБ
|44,50/45,00
|51,00/51,70
|11,50/12,20
|Укргазбанк
|44,45/44,95
|50,95/51,65
|11,50/12,20
|Райффайзен
|44,50/ 44,90
|50,80/51,35
Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.