Курс валют на 22 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек в то же время евро не изменился.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.07.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,75 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,09 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,79 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,65/44,75 Евро 51,15/51,35 Злотый 11,73/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,40/44,95 50,45/51,40 Ощадбанк 44,45/44,95 50,80/51,50 11,50/12,20 ПУМБ 44,50/45,00 50,80/51,55 11,50/12,20 Укргазбанк 44,45/44,95 50,80/51,50 11,50/12,20 Райффайзен 44,54/ 44,94 50,80/51,39

Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.