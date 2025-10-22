Курс валют на 22 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевел сразу на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.10.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,74 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,47 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,43 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,83/41,90 Евро 48,83/48,97 Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,30/41,90 48,10/48,95 11,15/11,45 Ощадбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45 ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,00/11,50 Укргазбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45 Райффайзен 41,58/41,90 48,20/48,80 11,00/11,40

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.