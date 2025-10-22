- Категорія
Курс валют на 22 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало одразу на 19 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.10.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,74 грн (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,47 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,43 грн (-3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,83/41,90
|Євро
|48,83/48,97
|Злотий
|11,40/11,50
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 22 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|48,10/48,95
|11,15/11,45
|Ощадбанк
|41,50/41,95
|48,40/49,00
|11,15/11,45
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,40/49,10
|11,00/11,50
|Укргазбанк
|41,50/41,95
|48,40/49,00
|11,15/11,45
|Райффайзен
|41,58/41,90
|48,20/48,80
|11,00/11,40
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.