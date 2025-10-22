Курс валют на 22 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало одразу на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.10.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,74 грн (-2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,47 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,43 грн (-3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,83/41,90 Євро 48,83/48,97 Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,30/41,90 48,10/48,95 11,15/11,45 Ощадбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45 ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,00/11,50 Укргазбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45 Райффайзен 41,58/41,90 48,20/48,80 11,00/11,40

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.