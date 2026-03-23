Курс валют на 23 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на четырнадцать копеек, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.03.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,82 грн (-14 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,68 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,85 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,92/44,10 Евро 50,95/51,15 Злотый 11,90/12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,45/44,05 50,10/51,10 Ощадбанк 43,65/ 44,25 50,40/51,25 11,80/12,30 ПУМБ 43,60/ 44,20 50,30/51,00 11,00/12,40 Укргазбанк 43,65/ 44,25 50,40/51,25 11,80/12,30 Райффайзен 43,55/ 44,00 50,20/51,00

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .