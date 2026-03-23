Курс валют на 23 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на четырнадцать копеек, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.03.2026 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,82 грн (-14 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,68 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,85 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,92/44,10
|Евро
|50,95/51,15
|Злотый
|11,90/12,05
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,45/44,05
|50,10/51,10
|Ощадбанк
|43,65/ 44,25
|50,40/51,25
|11,80/12,30
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|50,30/51,00
|11,00/12,40
|Укргазбанк
|43,65/ 44,25
|50,40/51,25
|11,80/12,30
|Райффайзен
|43,55/ 44,00
|50,20/51,00
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .