Курс валют на 23 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подешевел сразу на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.10.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,75 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,37 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,43 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,91/42,05 Евро 48,83/49,00 Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,40/41,90 48,20/48,95 11,15/11,45 Ощадбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45 ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,00/11,50 Укргазбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45 Райффайзен 41,58/41,90 48,20/48,80 11,00/11,40

