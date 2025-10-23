Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

Новини
Дата публікації
Курс валют на 23 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро подешевшало одразу на десять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.10.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,75 грн (+1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,37 грн (-10 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,43 грн (+0 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,91/42,05
Євро 48,83/49,00
Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,40/41,90 48,20/48,95 11,15/11,45
Ощадбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45
ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,00/11,50
Укргазбанк 41,50/41,95 48,40/49,00 11,15/11,45
Райффайзен 41,58/41,90 48,20/48,80 11,00/11,40

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько