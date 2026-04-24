Курс валют на 24 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на пять копеек, в то же время евро подешевел сразу на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.04.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,94 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,38 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,10 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,78/43,90 Евро 51,40/51,60 Злотый 12,00/12,14

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,60/44,15 51,65/52,30 Ощадбанк 43,60/ 44,25 51,60/52,40 12,30/12,80 ПУМБ 43,60/ 44,25 51,60/52,35 12,30/12,80 Укргазбанк 43,60/ 44,25 51,60/52,40 12,30/12,80 Райффайзен 43,38/ 44,18 51,70/52,29

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.