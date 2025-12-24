- Категория
Курс валют на 24 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро подорожало сразу на пятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.12.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,10 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,64 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,73 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,90/42,10
|Евро
|49,45/49,80
|Злотый
|11,65/11,83
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,66/42,26
|48,90/49,90
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|41,85/42,45
|49,15/49,90
|11,60/11,90
|ПУМБ
|41,90/42,50
|49,40/50,10
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|41,85/42,45
|49,15/49,90
|11,60/11,90
|Райффайзен
|41,68/42,25
|49,00/49,79
|11,50/11,80
Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.