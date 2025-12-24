Курс валют на 24 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро подорожало сразу на пятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.12.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,10 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,64 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,73 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,90/42,10 Евро 49,45/49,80 Злотый 11,65/11,83

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,66/42,26 48,90/49,90 11,60/11,80 Ощадбанк 41,85/42,45 49,15/49,90 11,60/11,90 ПУМБ 41,90/42,50 49,40/50,10 11,60/11,90 Укргазбанк 41,85/42,45 49,15/49,90 11,60/11,90 Райффайзен 41,68/42,25 49,00/49,79 11,50/11,80

Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.