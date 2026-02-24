- Категория
Курс валют на 24 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, в то же время евро подорожало на восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.02.2026 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,30 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,00 грн (+8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,09 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,20/43,30
|Евро
|51,25/51,40
|Злотый
|12,15/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,85/43,45
|50,50/51,50
|Ощадбанк
|43,10/43,60
|50,85/51,65
|12,50/12,85
|ПУМБ
|43,10/ 43,70
|50,80/51,50
|12,50/12,85
|Укргазбанк
|43,10/43,60
|50,85/51,65
|12,50/12,85
|Райффайзен
|43,14/ 43,49
|50,50/ 51,45
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.