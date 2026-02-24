Курс валют на 24 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, в то же время евро подорожало на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.02.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,30 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,00 грн (+8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,09 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,20/43,30 Евро 51,25/51,40 Злотый 12,15/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,85/43,45 50,50/51,50 Ощадбанк 43,10/43,60 50,85/51,65 12,50/12,85 ПУМБ 43,10/ 43,70 50,80/51,50 12,50/12,85 Укргазбанк 43,10/43,60 50,85/51,65 12,50/12,85 Райффайзен 43,14/ 43,49 50,50/ 51,45

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.