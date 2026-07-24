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Курс валют на 24 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на 24 июля / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на четыре копейки, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.07.2026 ( пятница ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,81 грн (+4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,05 грн (-1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,80 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,75/44,85
Евро 51,15/51,35
Злотый 11,72/11,83

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,50/45,05 50,50/51,50
Ощадбанк 44,55/45,10 50,80/51,55 11,50/12,20
ПУМБ 44,60/45,10 50,80/51,60 11,50/12,20
Укргазбанк 44,55/45,10 50,80/51,55 11,50/12,20
Райффайзен 44,65/ 45,04 50,80/51,45

Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько