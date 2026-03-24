Курс валют на 24 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на одну копейку, в то же время евро подорожало на двадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.03.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,83 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,88 грн (+20 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,93 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,00/44,18 Евро 51,10/51,40 Злотый 11,93/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,70/44,30 50,40/51,40 Ощадбанк 43,70/ 44,30 50,65/51,50 11,90/12,40 ПУМБ 43,70/ 44,30 50,60/51,45 11,90/12,45 Укргазбанк 43,70/ 44,30 50,65/51,50 11,90/12,30 Райффайзен 43,60/ 44,20 50,40/51,30

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .