- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Курс валют на 24 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на шестнадцать копеек, в то же время евро подорожало сразу на восемнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.11.2026 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,08 грн (+16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,45 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,09 грн (-13 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,45/ 45,65
|Евро
|49,88/ 50,24
|Злотый
|11,20/ 11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,90/ 45,60
|49,05/50,05
|11,00/ 11,40
|Ощадбанк
|44,95/ 45,65
|49,20/50,20
|11,00/ 11,40
|ПУМБ
|45,20/ 45,80
|49,60/ 50,30
|11,00/ 11,40
|Укргазбанк
|44,95/ 45,65
|49,20/50,20
|11,00/ 11,40
|Райффайзен
|44,95/45,60
|49,10/49,90
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.