Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на шестнадцать копеек, в то же время евро подорожало сразу на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.11.2026 (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 45,08 грн (+16 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,45 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,09 грн (-13 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,45/ 45,65 Евро 49,88/ 50,24 Злотый 11,20/ 11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,90/ 45,60 49,05/50,05 11,00/ 11,40 Ощадбанк 44,95/ 45,65 49,20/50,20 11,00/ 11,40 ПУМБ 45,20/ 45,80 49,60/ 50,30 11,00/ 11,40 Укргазбанк 44,95/ 45,65 49,20/50,20 11,00/ 11,40 Райффайзен 44,95/45,60 49,10/49,90

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.