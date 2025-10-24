- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 25-26 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25-26 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 24 октября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,90 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,55 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,47 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,04/42,15
|Евро
|48,95/49,10
|Злотый
|11,48/11,60
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,5/42,15
|48,10/49,10
|11,15/11,47
|Ощадбанк
|41,80/42,25
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|ПУМБ
|41,70/42,20
|48,40/49,20
|11,00/11,50
|Укргазбанк
|41,80/42,25
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|Райффайзен
|41,85/42,17
|48,20/48,90
|11,00/11,40
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.