Курс валют на 25-26 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют, доллар
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу / Pixabay

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25-26 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 24 октября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,90 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 48,55 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,47 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,04/42,15
Евро 48,95/49,10
Злотый 11,48/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,5/42,15 48,10/49,10 11,15/11,47
Ощадбанк 41,80/42,25 48,40/49,10 11,15/11,45
ПУМБ 41,70/42,20 48,40/49,20 11,00/11,50
Укргазбанк 41,80/42,25 48,40/49,10 11,15/11,45
Райффайзен 41,85/42,17 48,20/48,90 11,00/11,40

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько