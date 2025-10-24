Курс валют на 25-26 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25-26 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 24 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 41,90 грн.

Курс євро

1 євро – 48,55 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,47 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,04/42,15 Євро 48,95/49,10 Злотий 11,48/11,60

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 24 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,5/42,15 48,10/49,10 11,15/11,47 Ощадбанк 41,80/42,25 48,40/49,10 11,15/11,45 ПУМБ 41,70/42,20 48,40/49,20 11,00/11,50 Укргазбанк 41,80/42,25 48,40/49,10 11,15/11,45 Райффайзен 41,85/42,17 48,20/48,90 11,00/11,40

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.