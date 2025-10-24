- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 25-26 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25-26 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 24 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,90 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,55 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,47 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,04/42,15
|Євро
|48,95/49,10
|Злотий
|11,48/11,60
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 24 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,5/42,15
|48,10/49,10
|11,15/11,47
|Ощадбанк
|41,80/42,25
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|ПУМБ
|41,70/42,20
|48,40/49,20
|11,00/11,50
|Укргазбанк
|41,80/42,25
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|Райффайзен
|41,85/42,17
|48,20/48,90
|11,00/11,40
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.