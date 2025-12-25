- Категория
Курс валют на 25 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на пять копеек, в то же время евро подорожало на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.12.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,15 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,68 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,79 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,00/42,15
|Евро
|49,65/49,85
|Злотый
|11,65/11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,68/42,28
|49,26/50,00
|Ощадбанк
|41,90/42,40
|49,20/49,95
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,90/42,50
|49,40/50,10
|11,63/11,93
|Укргазбанк
|42,00/42,50
|49,40/49,90
|10,80/11,80
|Райффайзен
|41,80/42,27
|49,10/49,85
Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.