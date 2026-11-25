Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на двадцать семь копеек, в то же время евро подорожало на пятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.11.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,35 грн (+27 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,60 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,11 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,55/ 45,70 Евро 50,05/ 50,30 Злотый 11,20/ 11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,10/ 45,70 49,25/50,25 11,00/ 11,40 Ощадбанк 45,15/ 45,75 49,30/50,30 11,00/ 11,40 ПУМБ 45,20/ 45,80 49,70/ 50,40 11,00/ 11,40 Укргазбанк 45,15/ 45,75 49,30/50,30 11,00/ 11,40 Райффайзен 45,10/45,59 49,10/49,94

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.