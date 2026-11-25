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Курс валют на 25 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на двадцать семь копеек, в то же время евро подорожало на пятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.11.2026 ( среда ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,35 грн (+27 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,60 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,11 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,55/ 45,70
|Евро
|50,05/ 50,30
|Злотый
|11,20/ 11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,10/ 45,70
|49,25/50,25
|11,00/ 11,40
|Ощадбанк
|45,15/ 45,75
|49,30/50,30
|11,00/ 11,40
|ПУМБ
|45,20/ 45,80
|49,70/ 50,40
|11,00/ 11,40
|Укргазбанк
|45,15/ 45,75
|49,30/50,30
|11,00/ 11,40
|Райффайзен
|45,10/45,59
|49,10/49,94
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.