Курс валют на 26 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне существенно снизился, а евро подорожало сразу на 56 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.08.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,43 грн (+15 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,47 грн (+56 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,37 грн (+13 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,30/41,38
Евро 48,27/48,44
Злотый 11,25/11,37

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,20/41,85 48,10/48,80 11,20/12,10
Ощадбанк 41,30/41,95 48,15/48,90 10,90/11,40
ПУМБ 41,30/41,80 48,05/48,70 11,25/11,55
Укргазбанк 41,30/41,95 48,15/48,90 10,90/11,40
Райффайзен 41,23/41,58 48,00/48,70 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько