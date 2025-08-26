- Категория
Курс валют на 26 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне существенно снизился, а евро подорожало сразу на 56 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.08.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,43 грн (+15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,47 грн (+56 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,37 грн (+13 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,30/41,38
|Евро
|48,27/48,44
|Злотый
|11,25/11,37
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,20/41,85
|48,10/48,80
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,30/41,95
|48,15/48,90
|10,90/11,40
|ПУМБ
|41,30/41,80
|48,05/48,70
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,30/41,95
|48,15/48,90
|10,90/11,40
|Райффайзен
|41,23/41,58
|48,00/48,70
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.