Курс валют на 26 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні суттєво знизився, а євро подорожчало одразу на 56 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.08.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,43 грн (+15 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,47 грн (+56 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,37 грн (+13 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,30/41,38 Євро 48,27/48,44 Злотий 11,25/11,37

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,20/41,85 48,10/48,80 11,20/12,10 Ощадбанк 41,30/41,95 48,15/48,90 10,90/11,40 ПУМБ 41,30/41,80 48,05/48,70 11,25/11,55 Укргазбанк 41,30/41,95 48,15/48,90 10,90/11,40 Райффайзен 41,23/41,58 48,00/48,70 10,80/11,60

