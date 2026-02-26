Курс валют на 26 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.02.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,24 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,96 грн (-1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,07 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,15/43,23 Евро 51,15/51,30 Злотый 12,12/12,22

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,80/43,40 50,35/51,35 Ощадбанк 43,10/43,55 50,75/51,55 12,50/12,85 ПУМБ 43,00/ 43,60 50,70/51,40 12,50/12,85 Укргазбанк 43,10/43,55 50,75/51,55 12,50/12,85 Райффайзен 43,10/ 43,43 50,60/ 51,33

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.