Курс валют на 26 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.11.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,40 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,94 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,59 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,35/42,49 Евро 49,10/49,30 Злотый 11,55/11,68

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,95/42,55 48,15/49,15 11,40/11,70 Ощадбанк 42,20/42,75 48,70/49,45 11,40/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 42,20/42,75 48,70/49,45 11,40/11,80 Райффайзен 42,10/42,45 48,50/49,20 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.