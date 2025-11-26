Запланована подія 2

Курс валют на 26 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на середу / Pixabay

Офіційний курс долара США щодо гривні продовжує зміцнюватися, водночас євро подорожчало на дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.11.2025 (середа). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,40 грн (+3 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,94 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,59 грн (+3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,35/42,49
Євро 49,10/49,30
Злотий 11,55/11,68

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,95/42,55 48,15/49,15 11,40/11,70
Ощадбанк 42,20/42,75 48,70/49,45 11,40/11,80
ПУМБ 42,10/42,70 48,60/49,30 11,50/11,90
Укргазбанк 42,20/42,75 48,70/49,45 11,40/11,80
Райффайзен 42,10/42,45 48,50/49,20 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько