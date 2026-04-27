Курс валют на 27 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на семнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.04.2026 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,00 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,55 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,16 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,75/43,90
|Евро
|51,50/51,70
|Злотый
|12,00/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,65/44,25
|50,90/51,90
|Ощадбанк
|43,55/ 44,20
|51,20/51,90
|12,30/12,80
|ПУМБ
|43,70/ 44,30
|51,30/52,00
|12,30/12,80
|Укргазбанк
|43,55/ 44,20
|51,20/51,90
|12,30/12,80
|Райффайзен
|43,83/ 44,27
|51,20/51,85
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.