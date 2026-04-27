Курс валют на 27 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на семнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.04.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,00 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,55 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,16 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,75/43,90 Евро 51,50/51,70 Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,65/44,25 50,90/51,90 Ощадбанк 43,55/ 44,20 51,20/51,90 12,30/12,80 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,30/52,00 12,30/12,80 Укргазбанк 43,55/ 44,20 51,20/51,90 12,30/12,80 Райффайзен 43,83/ 44,27 51,20/51,85

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.