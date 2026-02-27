- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 27 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подорожало на шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.02.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,21 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,02 грн (+6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,08 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,10/43,20
|Евро
|51,10/51,30
|Злотый
|12,12/12,23
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,75/43,35
|50,35/51,35
|Ощадбанк
|43,05/ 43,50
|50,75/51,55
|12,50/12,85
|ПУМБ
|43,00/ 43,60
|50,70/51,40
|12,50/12,85
|Укргазбанк
|43,05/ 43,50
|50,75/51,55
|12,50/12,85
|Райффайзен
|43,03/ 43,38
|50,60/ 51,30
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.