Курс валют на 27 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, в то же время евро подешевел сразу на двадцать четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.03.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,89 грн (+2 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,61 грн (-24 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,84 грн (-7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,85/44,00 Евро 50,85/51,10 Злотый 11,90/12,07

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,52/44,12 50,05/51,05 Ощадбанк 43,70/ 44,25 50,45/51,35 11,90/12,40 ПУМБ 43,60/ 44,20 50,50/51,20 11,90/12,45 Укргазбанк 43,70/ 44,25 50,45/51,35 11,90/12,30 Райффайзен 43,60/ 44,09 50,30/51,05

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .