Курс валют на 27 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на десять копеек, в то же время евро подорожало на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.11.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,30 грн (-10 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,95 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,57 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,35/42,45 Евро 49,15/49,30 Злотый 11,57/11,67

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,26/42,59 48,30/49,30 11,40/11,70 Ощадбанк 42,15/42,70 48,70/49,45 11,40/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 48,70/49,40 11,50/11,90 Укргазбанк 42,15/42,70 48,70/49,45 11,40/11,80 Райффайзен 42,10/42,47 48,50/49,29 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.