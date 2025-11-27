Курс валют на 27 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на десять копійок, водночас євро подорожчало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27.11.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 42,30 грн (-10 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,95 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,57 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,35/42,45 Євро 49,15/49,30 Злотий 11,57/11,67

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,26/42,59 48,30/49,30 11,40/11,70 Ощадбанк 42,15/42,70 48,70/49,45 11,40/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 48,70/49,40 11,50/11,90 Укргазбанк 42,15/42,70 48,70/49,45 11,40/11,80 Райффайзен 42,10/42,47 48,50/49,29 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.