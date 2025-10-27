- Категория
Курс валют на 27 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США почти достиг отметки в 42 гривны, а евро подорожало сразу на 22 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.10.2025 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,997 грн (+10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,77 грн (+22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,49 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,10/42,20
|Евро
|49,10/49,30
|Злотый
|11,50/11,63
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,60/42,20
|48,40/49,40
|11,25/11,55
|Ощадбанк
|41,75/42,40
|48,50/49,45
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,50/49,20
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,75/42,40
|48,50/49,45
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,90/42,25
|48,55/49,25
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.