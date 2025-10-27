Курс валют на 27 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США почти достиг отметки в 42 гривны, а евро подорожало сразу на 22 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.10.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,997 грн (+10 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,77 грн (+22 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,49 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,10/42,20 Евро 49,10/49,30 Злотый 11,50/11,63

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,60/42,20 48,40/49,40 11,25/11,55 Ощадбанк 41,75/42,40 48,50/49,45 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,75/42,40 48,50/49,45 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,25 48,55/49,25 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.