Курс валют на 27 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США майже досягнув позначки у 42 гривні, а євро подорожчало одразу на 22 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27.10.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,997 грн (+10 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,77 грн (+22 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,49 грн (+2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,10/42,20 Євро 49,10/49,30 Злотий 11,50/11,63

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,60/42,20 48,40/49,40 11,25/11,55 Ощадбанк 41,75/42,40 48,50/49,45 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,75/42,40 48,50/49,45 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,25 48,55/49,25 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.