Курс валют на 28 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США пересек отметку в 42 гривны, а евро подорожало сразу на двадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.10.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,07 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,97 грн (+20 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,56 грн (+7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,13/42,20
|Евро
|49,20/49,35
|Злотый
|11,53/11,64
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,60/42,20
|48,40/49,25
|11,25/11,55
|Сбербанк
|41,80/42,45
|48,65/49,50
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,90/42,50
|48,80/49,50
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,80/42,45
|48,65/49,50
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,93/42,25
|48,60/49,25
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.