Курс валют на 28 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США пересек отметку в 42 гривны, а евро подорожало сразу на двадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.10.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,07 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,97 грн (+20 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,56 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,13/42,20 Евро 49,20/49,35 Злотый 11,53/11,64

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,60/42,20 48,40/49,25 11,25/11,55 Сбербанк 41,80/42,45 48,65/49,50 11,30/11,60 ПУМБ 41,90/42,50 48,80/49,50 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,45 48,65/49,50 11,30/11,60 Райффайзен 41,93/42,25 48,60/49,25 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.