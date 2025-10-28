Курс валют на 28 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США перетнув позначку у 42 гривні, а євро подорожчало одразу на двадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.10.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 42,07 грн (+7 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,97 грн (+20 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,56 грн (+7 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,13/42,20 Євро 49,20/49,35 Злотий 11,53/11,64

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,60/42,20 48,40/49,25 11,25/11,55 Ощадбанк 41,80/42,45 48,65/49,50 11,30/11,60 ПУМБ 41,90/42,50 48,80/49,50 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,45 48,65/49,50 11,30/11,60 Райффайзен 41,93/42,25 48,60/49,25 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.