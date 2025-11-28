- Категория
Курс валют на 29-30 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29-30 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 28 ноября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,19 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,87 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,55 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,30/42,38
|Евро
|49,10/49,29
|Злотый
|11,57/11,68
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,77/42,37
|48,35/49,35
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|42,05/42,65
|48,70/49,45
|11,40/11,80
|ПУМБ
|42,00/42,60
|48,70/49,40
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,05/42,65
|48,70/49,45
|11,40/11,80
|Райффайзен
|42,05/42,39
|48,50/49,25
|11,30/11,70
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.