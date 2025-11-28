Курс валют на 29-30 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29-30 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 28 ноября.

Курс доллара

1 доллар США – 42,19 грн.

Курс евро

1 евро – 48,87 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,55 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,30/42,38 Евро 49,10/49,29 Злотый 11,57/11,68

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,77/42,37 48,35/49,35 11,40/11,70 Ощадбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80 ПУМБ 42,00/42,60 48,70/49,40 11,50/11,90 Укргазбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80 Райффайзен 42,05/42,39 48,50/49,25 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.