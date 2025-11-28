Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 29-30 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, обмін валют
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні / Pixabay

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29-30 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 листопада.

Курс долара

  • 1 долар США – 42,19 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 48,87 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,55 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,30/42,38
Євро 49,10/49,29
Злотий 11,57/11,68

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,77/42,37 48,35/49,35 11,40/11,70
Ощадбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80
ПУМБ 42,00/42,60 48,70/49,40 11,50/11,90
Укргазбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80
Райффайзен 42,05/42,39 48,50/49,25 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько