Курс валют на 29-30 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29-30 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 листопада.

Курс долара

1 долар США – 42,19 грн.

Курс євро

1 євро – 48,87 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,55 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,30/42,38 Євро 49,10/49,29 Злотий 11,57/11,68

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,77/42,37 48,35/49,35 11,40/11,70 Ощадбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80 ПУМБ 42,00/42,60 48,70/49,40 11,50/11,90 Укргазбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80 Райффайзен 42,05/42,39 48,50/49,25 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.