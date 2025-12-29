Курс валют на 29 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на тринадцать копеек, в то же время евро подорожало на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.12.2025 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,06 грн (+13 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,55 грн (+12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,74 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,13/42,25 Евро 49,75/49,97 Злотый 11,65/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,70/42,25 48,95/49,95 Ощадбанк 41,90/42,30 49,35/49,95 9,70/10,40 ПУМБ 41,90/42,50 49,40/50,10 11,63/11,93 Укргазбанк 41,90/42,30 49,25/49,95 10,80/11,80 Райффайзен 41,80/42,25 49,10/49,85

Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.