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Курс валют на 29 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на понедельник / Pixabay

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.06.2026 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,86 грн (-6 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,13 грн (+21 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,93 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,85/44,95
Евро 51,35/51,56
Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,45/45,05 50,50/51,50
Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60/12,40
ПУМБ 44,70/45,30 51,10/51,60 11,60/12,40
Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60/12,40
Райффайзен 44,65/ 45,07 50,60/51,45

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько